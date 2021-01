Gustavo Mioto Divulgação

Publicado 13/01/2021 11:27 | Atualizado 13/01/2021 11:30

Rio - Gustavo Mioto recebeu uma mensagem de um fã que é, no mínimo, inusitada. Nesta terça-feira, o cantor compartilhou o conteúdo no Twitter, que foi enviado pelo chat privado do Instagram.

“Você tem cara de ator pornô”, dizia a mensagem sincerona do fã, que foi compartilhada por Mioto no Twitter junto da legenda: “Recebi essa DM agora... adoro o carinho da galera”.

Após a mensagem se tornar pública, o assunto rendeu muitos comentários ousados de outros admiradores do sertanejo, que negou convite do 'BBB 21'.

“Vamos fazer um filme eu e tu”, disse uma seguidora ousadíssima. “Mostre seu portfólio aí para eu ver se essa pessoa está certa”, comentou uma segunda pedindo nudes do artista.