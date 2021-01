Marina Liberato diz que tem vontade de entrar na televisão Reprodução

Por iG

Publicado 13/01/2021 11:59 | Atualizado 13/01/2021 15:22

São Paulo - Marina Liberato, uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, entrou na modinha do momento e brincou de verdade ou mentira com os seguidores do Instagram. Entre as perguntas que recebeu, a adolescente, de 17 anos, falou sobre o que planeja para o futuro e disse ter vontade de seguir os passos do pai.

"Já pensou em entrar para a TV igual seu pai?", foi uma das perguntas que ela recebeu. "Verdade, mas não como apresentadora", contou a jovem. Marina também disse que sonha em se mudar para a Califórnia, nos Estados Unidos, e falou sobre a última viagem que fez ao Brasil.

A jovem esteve por terras brasileiras no final de 2020 para comemorar o Natal e seu aniversário com a família. Ela desmentiu que ficou apenas com a família do pai e contou que também comemorou as datas especiais ao lado dos parentes da mãe, Rose Miriam di Matteo.