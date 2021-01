Cantora Iza se apresenta no Boulevard Olímpico, na Zona Portuária, na final da Copa América, domingo. Cynthia Salles/Reprodução Instagram Cynthia Salles/Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 08:42 | Atualizado 14/01/2021 08:50

Rio - Nesta quarta-feira, Iza foi às suas redes sociais para conversar com os fãs e seguidores. Durante o papo, a cantora do hit "Pesadão" falou sobre procedimentos cirúrgicos e garantiu nunca ter passado por um.

Ela reiterou que já realizou procedimentos estéticos mais simples, como clareamento dental e micropigmentação de sobrancelha: "Eu já fiz micropigmentação fio a fio e isso mudou muito o meu olhar. [...] Tirando isso, é mentira que eu já fiz outros procedimentos estéticos e plástica. Nada contra, mas eu nunca fiz", disse.

Iza garantiu que não pretende mexer no corpo, pelo menos, por enquanto. "Eu acho muito legal como essas coisas têm evoluído, mas, por enquanto, eu não tenho vontade de fazer e é isso. E eu estou achando que eu devo demorar, né, sabe como é a melanina", contou.



Apesar desse pensamento atual, a técnica do 'The Voice Brasil' fez uma confissão: ela já quiscolocar silicone nos seios quando era mais nova. "Eu queria muito. Aí minha mãe ficava me enrolando porque eu acho que ela sabia que quando eu crescesse eu iria mudar de ideia. E aí eu mudei de ideia. Graças a Deus, não botei, porque eu gosto assim", garantiu.