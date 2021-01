Juju Salimeni Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 09:02 | Atualizado 14/01/2021 09:07

Rio - Juju Salimeni fez uma grande mudança no visual e mostrou o resultado, nesta quarta-feira, em seu Instagram. A musa fitness vai passar o início de 2021 com o cabelo curtinho, após dispensar as madeixas longas que tinha antes e deixar o comprimento dos fios na altura do ombro.

“Cortei, novo visual”, disse na postagem do Instagram, que mostrou a novidade aos fãs, que escreveram, claro, muitas mensagens positivas para a musa.

"Sempre linda. Achei que deu uma leveza, uma renovada. Amei", aprovou uma fã. "Ficou mais linda e mais jovem", disse outra. "Mudou muito, nem parece a mesma pessoa", radicalizou uma terceira.

