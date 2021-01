Marina Ruy Barbosa e Caio Nabuco Reprodução

Por iG

Publicado 14/01/2021 14:38 | Atualizado 14/01/2021 17:39

São Paulo - Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão anunciaram o fim do casamento recentemente, mas a atriz já estaria sendo procurada pelo ex.

Segundo o jornal Extra, o empresário Caio Nabuco mandou mensagem para a ex-namorada e ofereceu um ombro amigo caso ela quisesse desabafar. Porém, essa não teria sido a primeira vez que ele vai atrás da ruiva. Nabuco teria entrado em contato com a artista antes mesmo do fim do casamento dela.

Caio Nabuco e Marina Ruy Barbosa ficaram juntos por quase um ano. Eles terminaram em junho de 2015 e o namoro com o empresário foi o primeiro relacionamento que a atriz teve após terminar com Klébber Toledo, com quem namorou durante três anos.