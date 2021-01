Antonia Fontenelle e Kéfera Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 11:56 | Atualizado 14/01/2021 12:02

Rio - Como diria Rita Lee, venenosa, Antonia Fontenelle não tem perdoado ninguém em suas análises nas redes sociais nas últimas semanas. Em um vídeo publicado no Youtube, a apresentadora detonou a atriz Kéfera após ouvir que ela poderia ser uma das participantes da nova edição do 'Big Brother Brasil', que estreia no próximo dia 25.

fotogaleria

Publicidade

"Kéfera? Kéfera tá falida, tá na merd*. Tiraram o canal dela, levaram ela para fazer novela, não rolou na novela. Aí tá tentando se reerguer no Youtube. Enfim... É aquelas pessoas que a Globo congela. Vai, boba, se fud**", disse a apresentadora. Vale lembrar que Kéfera acaba de ganhar o Emmy Internacional pela série 'Ninguém Tá Olhando', da Netflix.

No vídeo, por sinal, Fontenelle manda um recado pra Boninho. Mesmo sem nunca ter sido convidada, a apresentadora diz que não aceitaria ir para o reality. "Enquanto não vier R$ 1 milhão, Boninho, nem adianta me ligar porque eu não vou", disse.