Rio - Andressa Urach falou sobre a sua primeira vez com o marido, Thiago Lopes, em entrevista à "Quem". A modelo e Thiago estão casados desde o final de dezembro de 2020. "Foi maravilhoso. Thiago é mais do que eu esperava", disse Andressa.

A ex-miss Bumbum também contou que assim que se casaram, eles também já começaram a pensar em filhos e iniciaram as tentativas de engravidar. "No meu período fértil. Continuarei tentando até conseguir", escreveu Andressa ao postar uma foto de um teste de gravidez.

No mesmo post, Andressa também contou que pretende ter três filhos. "Quero três filhos, já decidimos os nomes: Milena, Samuel e Leon". A ex-miss Bumbum já é mãe de Arthur, de 14 anos.

"É o desejo de ambos em ter uma família até que a morte nos separe. Ter palavra ao entrar em um relacionamento, conversar bastante, ser um melhor amigo do outro, saber falar e a hora de falar, sem machucar com as palavras", disse Andressa, ainda em entrevista à "Quem".

O casal também não tem segredos entre si. "Ele tem acesso ao meu celular e eu ao dele. Temos as senhas das redes sociais um do outro".