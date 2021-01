Rio 40º! Juliana Paes exibe corpão na praia da Barra da Tijuca

Rio - Juliana Paes levou os filhos para aula de surfe na manhã desta terça-feira, na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A atriz, que interpreta a Bibi Perigosa em "A Força do Querer", usou um biquíni sem alça azul e exibiu o corpão na área da praia enquanto assistia a aula dos meninos, Pedro e Antônio. Ju ainda trocou beijos com o maridão, o empresário Carlos Eduardo Baptista, que também estava no lugar.

Relatar erro