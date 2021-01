Romana Novais mostra detalhes do mêsversário de Raika reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 13:41

Rio - Romana Novais compartilhou detalhes da festinha de um mês da filha, Raika, no Instagram, nesta terça-feira. A esposa do DJ Alok mostrou a filha posando para fotos em um painel de relógio.

"Dia de fotos do mesversário. A minha bonequinha está com essa roupa mais linda", escreveu a médica na legenda do vídeo.

Em seguida, Romana exibiu a decoração da mesa montada com bolo, docinhos e decoração. As cores escolhidas foram rosa, azul e lilás.

