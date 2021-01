Dani Suzuki, Klebber Toledo e Leandro Hassum surfam nas praias do Rio

Rio - É feriado de São Sebastião no Rio e faz muito calor na cidade, o que levou muita gente às praias da orla e causou aglomeração. Dentre os famosos, Daniele Suzuki, Klebber Toledo e Leandro Hassum preferiram bairros mais desertos da zona oeste da cidade para praticar atividades no mar. Dani e Klebber estiveram sozinhos, na manhã desta quarta-feira, na praia da Reserva para surfar. Já Hassum, preferiu praticar o esporte na praia da Macumba junto ao professor Rodrigo Robini, com quem também caminhou pelas ruas do bairro e sem máscara, segundo as fotos dos fotógrafos.

