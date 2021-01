Por IG - Gente

Rio - Daniel Rolim, conhecido por sua participação da décima primeira edição do 'Big Brother Brasil', recebeu nesta quarta-feira (20) a vacina contra a Covid-19.Daniel é fundador do abrigo para idosos "Casa do Amor", no Recife. Com a chegada do medicamento ao local, ele foi escolhido para receber a primeira dose.O momento foi registrado pelo advogado e postado em sua rede social, na qual comemorou a chegada do medicamento. Coincidência ou não, há um jacaré posicionado atrás. Veja o vídeo: