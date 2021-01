Fátima Bernardes e Túlio Gadelha Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 10:29

Rio - Fátima Bernardes costuma postar fotos dos looks do "Encontro" nas redes sociais, mas nesta quarta-feira foi diferente. Quem usou as redes sociais para postar o modelito foi o namorado da apresentadora, o deputado federal Túlio Gadêlha, que aproveitou para fazer um super elogio.

"Excessivamente bonita; que chama a atenção pela beleza fora do comum; bela, belíssima. Definida pela perfeição, pela harmonia e elegância; perfeita, harmoniosa, elegante". O dicionário é incrível. Sim, ela é LINDA e muito mais", legendou ele.

Apresentadora reagiu com surpresa à postagem do amado. "Eita. Fiquei até com vergonha", escreveu nos comentários da foto. Já os fãs amaram o carinho: "No meu próximo relacionamento, eu não aceito menos que isso. Minha meta é achar o meu Túlio porque esse carinho de vocês é muito lindo".

