22/01/2021

São Paulo - Natália Damasceno, conhecida como Nanah, usou o Stories para acusar o ex-marido Rodriguinho de agressão. A cantora disse que ela e o pagodeiro estavam em uma mesma festa e o cantor a agrediu durante o evento. Ela também falou que preferiu não expôr o ex durante os anos que eles ficaram juntos, mas que não vai mais encobertar ele e todos os anos de relacionamento abusivo que viveu.

"Eu estava na festa da Heloísa com meus filhos e eu cansei de esconder o filho da p**a que o Rodrigo é. Ele é um desgraçado, foi um abusador. Tive um relacionamento abusivo durante anos. Eu não sei o que deu nele, o que ele viu, ele me bateu dentro da festa. Eu estava saindo e ele me bateu, como ele já me bateu várias vezes. Esse é o Rodriguinho de vocês", contou Natália.

"Esse é o Rodriguinho que eu fui mulher para c*****o para aguentar um cara desses durante anos. Quando eu me separei, eu separei da melhor forma para ele ficar bem, para não queimar ele no Brasil inteiro. Só que é esse lixo que ele é, esse é o Rodriguinho", ela concluiu. Natália Damasceno e Rodriguinho se casaram em 2010 e anunciaram a separação no último dia 10.