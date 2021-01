Isadora Farias Reprodução

Por Juliana Pimenta

Publicado 22/01/2021 09:59 | Atualizado 22/01/2021 09:59

Rio - A influenciadora Isadora Farias foi acusada de racismo após uma postagem problemática onde compara o mau cheiro a pessoas de pele negra. "Eu tenho cecê, eu tenho que passar desodorante bom. Inclusive eu compro de pele morena/negra porque o negócio aqui é punk", disse em seus stories do Instagram, em uma ação promocional de uma farmácia.

Casada e mãe de dois filhos, Isadora se diz influenciadora digital em temas como estilo de vida e moda, e seguidora de Jesus. Após o discurso polêmico, ela apagou o stories criticados e se pronunciou nas redes sociais.

"Antes de falar qualquer coisa, eu quero pedir perdão, que é mais do que desculpas para todas as pessoas que se sentiram ofendidas com aquilo que eu falei. Eu não sou essa pessoa racista, eu amo os negros. Eu amo todas as pessoas e trato as pessoas com igualdade. Quem me conhece sabe da minha conduta. Eu tenho amigos negros, eu tenho colegas de trabalho negros, eu convivo com pessoas negras. E por isso eu quero deixar mais uma vez as minhas mais sinceras desculpas por esse mal entendido", disse.