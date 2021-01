Por IG - Gente

Publicado 23/01/2021 15:08

Rio - Em entrevista ao canal do youtuber Rica Perrone na última semana, Antonia Fontenelle disse que a "fonte" da Globo "secou" e que, com dificuldades financeiras, a emissora carioca tenta tirar a todo custo o presidente Jair Bolsonaro do poder.



"Quem ganhava R$ 50 mil, hoje ganha R$ 15 mil. Tá todo mundo desempregado trabalhando por obra, as novelas não fazem sucesso. Para você ter ideia, a Globo não paga sequer hotel para as pessoas que vêm de fora, a Globo manda os capítulos pelo WhatsApp, se quiser imprime, se não quiser, fod*-se, decora ali mesmo", disse Antonia.



Segundo a atriz, a situação da emissora estaria tão difícil que, por isso, ela ataca o presidente. "A fonte secou. A galera está desesperada e quer tirar o Bolsonaro de qualquer jeito, entendeu?", supôs Fontenelle.



"Antes, como era tudo muito fácil! Esse povo tinha uma vida tão fácil, rica... Eu fui mulher de diretor de núcleo, eu sei o que eu estou falando", disse a atriz, que foi casada com Marcos Paulo.