Rio - Ex-chefe real, Darren McGrady acusa a série "The Crown" de deturpar o casamento entre o príncipe Charles e a princesa Diana. A quarta temporada da série da Netflix acompanha o triangulo amoroso entre o príncipe de Gales (Josh O'Connor) , Lady Di (Emma Corrin) e Camila Parker Bowles (Emerald Fennell). O ex-chefe, que trabalhou para Diana por cinco anos, criticou a forma com que a série retrata o casamento dela com Charles.

"Não diga que eles nunca se apaixonaram, porque vendo coisas assim… Eles deveriam ter registrado mais coisas desse tipo", afirmou McGrady.

No documentário "Diana: In Her Own Words", da National Geographic, a princesa falou sobre o dia da cerimônia de casamento com Charles. "Lembro de estar tão apaixonada por meu marido que não conseguia tirar os olhos dele", afirmou. Em outro momento, ela disse que se sentiu como "um cordeiro levado para o matadouro" e que o casamento foi o "pior dia" da vida dela.