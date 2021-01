Liliane Amorim Foto: Reprodução / Instagram

Por IG - Gente

Publicado 23/01/2021 17:50 | Atualizado 23/01/2021 17:52

Após se submeter a uma lipoaspiração, a influenciadora digital Liliane Amorim foi parar na UTI, segundo informações divulgadas pela família na última quinta-feira, 21. De acordo com a publicação, ela fez a cirurgia no dia 9 de janeiro, mas teve que fazer outra cirurgia alguns dias depois, após ter complicações.



"Desde domingo, 17/01, ela está na UTI. Seu quadro é grave, mas estável. Entendemos e agradecemos a preocupação de todos, mas pedimos que tenham mais cautela com as informações que estão passando. A família não está acostumada com essa exposição".



Mas, neste sábado, 23, a família divulgou que o caso de Amorim piorou e ela se encontra em estado gravíssimo. "Teve uma considerável piora em seu quadro, sendo necessário ser submetida a uma reabordagem cirúrgica em caráter de urgência, o que levou a uma piora no quadro clínico", diz a nota publicada hoje.



Os pais da influenciadora que fala sobre maquiagens e viagens, pediram orações para os mais de 80 mil seguidores dela.