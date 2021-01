Duda Castro Reprodução

Por iG

Publicado 24/01/2021 13:46

São Paulo - Se dentro de campo Neymar segue fazendo bonito no PSG, com gol no seu centésimo jogo pelo time francês, fora das quatro linhas a sua vida segue sendo assunto, principamente no que se refere aos seus relacionamentos (ou possíveis).



Nesta semana, Duda Castro, ex-mulher do cantor Biel e já apontada em 2019 como affair do jogador, voltou a chamar a atenção ao deixar um comentário nos comentários de uma publicação do atacante no Instagram.

Após Neymar publicar uma foto sorrindo e com a legenda "happiness" (felicidade), ela respondeu:"Dono do sorriso mais lindo" e ainda usou um emoji de coração vermelho.

Os primeiros rumores de um caso entre os dois começou com o término com o cantor Biel, quando o craque comemorou seu aniversário em Paris.