Por IG - Gente

Publicado 25/01/2021 10:06

Recentemente Flayslane, ex-participante do "Big Brother Brasil", comentou veladamente o término de um relacionamento em seu perfil no Twitter. "Como assim esse menino tem namorada? Esses dias o encontrei e ele ficou se jogando para cima do meu namorado, chamando ele de gostoso, sarrando nele como se eu não estivesse lá. Foi preciso falar para ele respeitar o macho dos outros. No outro dia, ele deixou de me seguir", iniciou a ex-BBB.

fotogaleria

"O povo é uma mentira na internet, nem para assumir que é gay... tem que ter namorada de fachada para dar em cima dos machos dos outros. Não foi só nesse dia", completou Flay, que acabou por excluir a publicação.

Em um perfil de fofocas no Instagram, seguidores da Rainha Matos escreveram. "Lucas Selfie", disse um. "Vou até tirar uma Selfie aqui", ironizou outro. "Selfie", apontou outro.

O romance entre Raissa Barbosa e Lucas Selfie começou durante o confinamento de "A Fazenda 12", da Record TV. Após a saída do reality, o youtuber declarou publicamente sua bisseuxalidade.

O fim do namoro

Na madruga de domingo (24) para segunda-feira (25), Raissa Barbosa e Lucas Selfie terminaram o relacionamento. Expondo problemas da união, eles trocaram farpas na internet. "Gente, eu e Lucas não estamos mais juntos... e nunca estivemos, né?", iniciou Raissa Barbosa.

"Como vocês puderam observar no reality e aqui fora, pelo menos da minha parte achava que tinha algo. Não vou ficar numa relação onde eu fico presa a pessoa me travando de tudo e nem fingindo ser o que não sou. Estou sendo bem sincera, como eu sempre fui, e nem vou me prolongar tanto pra não falar besteira. É isso", completou a Miss Bumbum.

Em resposta ao pronunciamento da modelo, o youtuber abriu seu coração. "O preço de se doar para quem você gosta às vezes é alto, né? Se sua gratidão e amor nao sao capazes de superar seu ego, mais nada precisa ser explicado. A consciencia tranquila segue sendo minha melhor companhia pra dormir", disse.