Fotos! De biquíni, Aline Riscado mostra corpão na praia

Rio - Aline Riscado mantém uma rotina diária de atividades para manter um corpão. Na manhã desta segunda, a influenciadora foi fotografada treinando na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A morena, que estava acompanhada do seu personal e de uma amiga, chamou atenção com o corpão sarado. E, claro, ela aproveitou o dia de calor para dar um mergulho no mar.

