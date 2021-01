Por iG

Publicado 25/01/2021 12:27 | Atualizado 25/01/2021 12:45

São Paulo - Ygona Moura, que está na UTI por complicações da Covid-19 , teve piora em seu quadro de saúde. No perfil do Instagram da blogueira, neste fim de semana, a família pediu apoio. "Gente, a Ygona não está melhorando. Hoje ela está pior do que ontem, nos ajude, Senhor".