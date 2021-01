Pedro Sampaio e Daniel Caon posam com ursinhos de pelúcia Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 14:46 | Atualizado 25/01/2021 14:46

Rio - Será que é apenas coincidência? Após Pedro Sampaio postar um vídeo com um urso de pelúcia gigante, Rafa Kalimann mostrou seu namorado, o cantor Daniel Caon, carregando um brinquedo bem parecido. Apesar da diferença no tamanho, os bichinhos são extremamente similares: feitos do mesmo material, na mesma cor e usando até o mesmo tipo de lencinho no pescoço.

Resta saber se é apenas uma promoção de ursinho de pelúcia ou os músicos estão preparando alguma surpresa para os fãs e as publicações desta segunda-feira são alguma tipo de spoiler.