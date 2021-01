Zezinho, do grupo Carrapicho, teve piora no quadro de saúde Reprodução Internet

Publicado 26/01/2021 08:52 | Atualizado 26/01/2021 09:19

São Paulo - Zezinho Corrêa, vocalista do grupo Carrapicho, teve piora no quadro de saúde. Em um comunicado, a família do cantor afirmou que ele voltou a ser sedado e fazer e o uso de ventilação mecânica. O artista está internado no hospital Samel, em Manaus, se tratando da covid-19.

"O cantor estava evoluindo bem nos últimos dias, o mesmo já não estava sedado, não estava fazendo uso de medicações vasoativas, estava respirando sem ajuda de aparelhos, quadro neurológico limpo e fazendo diálise. Porém, na madrugada deste domingo, o cantor apresentou uma piora no quadro, onde os médicos optaram pela conduta de retornar com a sedação, uso de medicações vasoativas e uso de ventilação mecânica. No momento ele está estabilizando e sendo muito bem assistido pela equipe médica da Samel, a quem somos eternamente gratos por todo esforço e dedicação para com seus pacientes", diz a nota.

"A família Corrêa agradece imensamente aos fãs, amigos e admiradores por todas as orações, carinho e vibrações positivas para o restabelecimento da saúde do nosso amado Zezinho Corrêa. Pedimos que continuem a corrente de orações para que tão logo ele possa estar nos alegrando com seu carisma, sua energia e sua alegria e nos brindando com sua voz sem igual", finalizam