Publicado 27/01/2021 12:59

Rio - Bruno Gagliasso tem se divertido na companhia dos filhos mais velhos durante sua viagem para Fernando de Noronha. Agora foi a vez do ator postar um vídeo dançando com Títi e Bless à beira da piscina. Ao som de 'Odara', música de Caetano Veloso, os três se divertiram na área externa da Maria Flor, uma das pousadas do ator na região.

Casado com Giovanna Ewbank, o ator está em viagem com as duas crianças mais velhas enquanto atriz permanece no Rio com o caçula, Zayn, que nasceu durante o período de isolamento social.