Publicado 27/01/2021 16:07 | Atualizado 27/01/2021 16:07

Lucas Penteado conversou com Caio sobre Nego do Borel, na manhã desta quarta-feira, e citou o bate-papo que o cantor teria tido com Karol Conká, na qual ela alega que ele questionou "você é igual a essa galera estranha, esse povo aí? Você é homem ou mulher? Porque eu não sei, né" se referindo às pessoas transgêneras.

"Não é uma pergunta que se faça dessa forma. Essa pergunta sobre gênero não é feita dessa forma", afirmou Lucas.

"Você sabe o que eu penso? Independente do que você venha a ser ou a fazer, o que me deixa feliz é ver que as opções que você escolheu te fizeram feliz", completou Caio, também discordando da posição de Nego do Borel.

"Perdeu toda a moral que ele tinha comigo. A gente fica abismado. É um cara que nas entrevistas fala tanta coisa. Eu defendia com unhas e dentes antes desse escândalo aí tudo o que falavam dele", continuou Lucas, referindo-se possivelmente às acusações de violência doméstica feitas pela ex namorada de Nego do Borel ao cantor. "Tem que rever seus conceitos".

À coluna de Fábia Oliveira, Nego do Borel se pronunciou sobre essa conversa com Karol Conká. O funkeiro, no entanto, que a história não foi bem como a cantora contou.