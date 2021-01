Nego do Borel Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 14:34

Nego do Borel se pronunciou sobre as declarações de Karol Conká no 'BBB21'. Após a cantora revelar um episódio desagradável que viveu com o funkeiro, quando ele a questionou se ela era homem ou mulher, Nego se se manifestou confirmando que de fato ocorreu esta conversa, mas que a história não foi exatamente como a sister contou.

"Realmente aconteceu esse episódio, mas não foi exatamente da forma como ela falou. Isso aconteceu há muito tempo. Eu não conhecia a Karol e perguntei no sentido de querer saber como ela gostaria de ser chamada. Pois ela estava com um figurino de drag. Em nenhum momento minha intenção foi a diminuir, provocar, ou nada do tipo. Ela não me respondeu ser gay ou trans, disse que era menina, apenas isso, e a conversa terminou ali. Pedi desculpa pela pergunta e ficou tudo bem. Pelo menos pareceu ter ficado", diz o cantor.

Publicidade

Nego ainda afirma ter ficado chateado com a forma como Karol contou aos colegas de confinamento. "Fico muito triste em vê-la expor de uma outra forma. Não consigo compreender, após tanto tempo, ela falar sobre isso e não ser verdadeira com os fatos. Eu venho me desconstruindo há um tempo e aprendendo muito sobre os LGBTQIA+, praticando o respeito que merecem e devem ter sempre. Mas a admiro muito como profissional, e se isso a magoou desta forma, eu peço novamente desculpas! Jamais foi minha intenção!”

Em conversa com os brothers, Karol Conká contou sua versão dos fatos: “Ele (Nego do Borel) falou assim ‘Ei, você é igual essa galera estranha? Você é homem ou mulher?’. Aí eu já olhei para ele... você tem que tratar o escroto com escrotidão. Falei: ‘Dá a mãozinha aqui e sente o vaginão’”, contou, provocando os risos dos colegas.



Publicidade

Karol ainda contou que, muitas pessoas já questionaram seu gênero. “Muita gente perguntava se eu era homem ou mulher porque eu era careca, andava com gay. Mas esse tipo de coisa não deveria ser abordada. Se é trans ou gay... Aí depois ele (Nego do Borel) falou ‘você é massa, você é massa’”, completou a artista.