Publicado 27/01/2021 16:16

Rio - A cartunista Laerte Coutinho, de 69 anos, segue internada na UTI do InCor, em São Paulo. Diagnosticada com covid-19, a artista foi transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo nesta terça-feira, mas permanece com quadro clínico estável e consciente.

De acordo com nota enviada pelo hospital, Laerte não está entubada e recebe apenas o suporte ventilatório não invasivo. "Com quadro clínico estável, a cartunista Laerte Coutinho (69) continua internada na UTI Respiratória do InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP), sob tratamento medicamentoso, associado a suporte ventilatório não invasivo, cateter de oxigênio e fisioterapia respiratória. Laerte permanece consciente e comunicativa", disse o comunicado do hospital.