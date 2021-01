Laerte Reprodução/Facebook

Por iG

Publicado 26/01/2021 16:36 | Atualizado 26/01/2021 17:01

Após anunciar que está com covid-19 na última semana , a cartunista Laerte foi transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital INCor, em São Paulo. A informação foi confirmada em nota, por Rafael Coutinho, filho dele.



"Prezades, amigos, fãs, leitores e entusiastas da Laerte, meu pai:

Escrevo aqui em nome da família, para atualiza-los sobre a atual condição de saúde dela. Como muitos já sabem, Laerte está internada com covid desde o dia 21 de janeiro, no INCor. Está sendo supervisionada pelo dr. Ubiratan Paula Silva. A condição piorou lentamente, e ela foi internada na UTI na noite passada. O estado ainda não é grave, mas requer cuidados mais rigorosos. Ela deve ficar por no mínimo mais uma semana lá, e estamos acompanhando dia a dia a evolução, na torcida para que melhore", escreveu sobre o estado de saúde de Laerte.



Rafael também agradeceu o carinho dos amigos e dos fãs, mas pediu que todos respeitassem o momento delicado pelo qual a família está passando.