Paulo Gustavo se declara para a família Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 16:26

Rio - Paulo Gustavo falou sobre a genética dos filhos, Gael e Romeu, em entrevista ao programa "SaladaSato", do canal do YouTube de Sabrina Sato. Os meninos são frutos do relacionamento do humorista com o dermatologista Thales Bretas.

fotogaleria

Publicidade

"Geneticamente, Romeu é do Thales e Gael é meu. Foram duas barrigas (...) A gente "fez" alguns embriões: cinco embriões com o meu sêmen e cinco com o do Thales (Bretas, médico). A gente inseminou um em cada barriga. Geneticamente, Gael é meu e Romeu é do Thales", explicou o humorista, que falou sobre as características dos meninos, que em breve completarão dois anos. " "O que tem a covinha é Gael, o meu. Ele tem um fogo como eu tenho. E Romeu é igual ao Thales: romântico, chora, fica querendo abraçar o irmão... E Gael sai correndo", contou.

Paulo também destacou que sofreu preconceito ao anunciar de que ele e o marido teriam filhos. "Ah, duas bichas, vão querer ficar brincando de boneca?" Rolou isso, principalmente porque entra religião na história, aí o povo mistura com crença, com uma po*** de coisa. As pessoas pensam em tudo, só não pensam no seu coração, na sua vontade de ser feliz, de construir uma família. Elas fazem uma loucura na sua vida mas não pensam em quem está por trás (...) Eu não posto toda hora (...) Mas eu sofro esse tipo de coisa. Tenho medo de postar e alguém atacar. Sou meio out de internet neste sentido", desabafou.

Publicidade

Sobre a vida sexual dos dois, mesmo com filhos, está tudo bem. "Para mim é diferente porque não engravidei, não tenho útero, não tive essas coisas que vocês tiveram. Transei antes, durante, depois...Tudo normal. A única coisa que faz a gente transar mais ou menos é o dia a dia, estar muito cansado, se você não quer... E outra coisa: sete anos transando com a mesma pessoa, né? Mas aí você leva para jantar, para tomar um vinho, passeia, viaja e a coisa acontece", revelou.