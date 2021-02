Larissa Manoela Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 10:52

Rio - Larissa Manoela está aproveitando demais as férias ao lado da família. Em um passeio em uma das praias próximas a cidade histórica de Paraty, município da Costa Verde do Rio de Janeiro, a atriz posou para fotos de biquíni. Com um look rosa, Larissa se divertiu no mar, na areia e chegou até a posar em uma lancha alugada pela família para os passeios.

No começo da semana, Lari já tinha compartilhado outros detalhes da viagem. A jovem de 20 fez algumas trilhas na região e chegou a posar de maiô na cachoeira.