Publicado 05/02/2021 16:51

Rio - Em entrevista à Vogue Brasil, Malvino Salvador revelou que 'fechou a fábrica'. O ator, que é pai de Sofia, 11 anos, Ayra, 6 anos, Kyara, 4 anos, e Rayan, de um mês, confessou que não pensa em ter mais filhos.

"Pelo amor de Deus! Agora a fábrica fechou (gargalhadas). São quatro filhos para criar, educar... A responsabilidade já é imensa (mais risos). Fechamos a nossa conta com a chegada do Rayan", diverte-se.

Ele ainda fala sobre como será a criação de um menino, após três meninas. "O universo masculino é diferente do feminino, mas o amor e os valores são os mesmos. Eu mesmo fui criado por uma mãe com uma cabeça muito à frente do seu tempo e um pai mais conservador. Mas ambos me deram muito amor. Trago um pouco de cada um em mim. O que meus pais me ensinaram e tento passar para minhas filhas e meu moleque é uma educação sem preconceitos. Quero que meus filhos sejam auto-confiantes, determinados, humildes, justos, éticos e benevolentes", destaca.

O ator é casado com a lutadora Kyra Gracie.