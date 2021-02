Andressa Urach coloca 590 ml de silicone nos seios Reprodução Internet

Publicado 08/02/2021 11:14 | Atualizado 08/02/2021 11:18

Rio - Andressa Urach pegou todo mundo de surpresa ao postar uma foto em que aparece no hospital após passar por uma cirurgia plástica. A modelo implantou 590 ml de silicone nos seios. "590ml de silicone no peito! Está bom, meu bem? Meu peito ficou lindo! Eu me amo e me valorizo! Me preparando para a melhor fase da minha vida e da minha carreira! Breve novidades...", escreveu Andressa na legenda da imagem.

Antes de se converter a igreja evangélica, Andressa Urach era conhecida por exagerar nos procedimentos estéticos. Ela, inclusive, chegou a ser internada em estado grave por conta de complicações após a aplicação de hidrogel nas penas. Após o incidente, Andressa se converteu. No entanto, ela abandonou a igreja em 2020.