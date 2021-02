Arlindinho reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 16:14 | Atualizado 11/02/2021 16:16

Rio - Após revelar que vai processar Nego Di, Arlindinho publicou uma foto rezando em seu Instagram, nesta quinta-feira. "Evoluindo espiritualmente pra não fazer uma besteira. Que Oxalá abençoe meus passos e meu destino sempre Axé", escreveu ele, que posou em frente uma pintura representando o orixá do candomblé.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arlindinho Cruz (@arlindinhooficial)

O filho do cantor Arlindo Cruz, que segue em tratamento e recuperação desde que sofreu um AVC em meados de março de 2017, não gostou nada de ver um vídeo de Nego Di zombando de seu pai.

"É nojento, é revoltante o vídeo. Eu não sabia e foi a minha irmã que viu e me ligou chorando, assustada com o vídeo. Passei logo para os nossos advogados e isso não vai ficar impune. Vamos até o fim com um processo ou qualquer outra medida que a nossa defesa optar contra esse rapaz", falou Arlindinho à colunista Fábia Oliveira.