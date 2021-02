Por iG

Publicado 16/02/2021 10:45 | Atualizado 16/02/2021 10:47

São Paulo - Mauro Machado, pai de Anitta, aprovou o novo affair da cantora com Lipe Ribeiro. Os dois ficaram durante o reality show organizado pela cantora e por uma marca de cervejas, que irá estrear dia 17 de fevereiro.

Por meio do Instagram Stories, Painitto, como é conhecido, compartilhou a foto do casal e disse que "shippa" os dois. Mauro também compartilhou um stories do Lipe em que é elogiado. "Painitto é pi**", escreveu o ex-A Fazenda.

Mauro, que acompanhou as gravações do reality show da filha, foi embora de Angra dos Reis de helicóptero na segunda-feira e Lipe estava com ele. No domingo (14), o ex-Fazenda publicou um stories elogiando Anitta: "mina gata".