Letícia Spiller posa para ensaio nu Divulgação / Daydream Fotografia

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 14:00 | Atualizado 23/03/2021 14:22

Rio - Letícia Spiller surpreendeu os seguidores ao postar um vídeo nesta segunda-feira. Isso porque a atriz, de 47 anos, aparece mergulhando em uma cachoeira sem roupa. Além de elogios dos fãs, alguns seguidores questionaram se a artista estava nua de verdade.

fotogaleria

Publicidade

"Mãe Água, cuida de nós", escreveu a atriz, que completou com as hashtags "cuidemos" e "Dia Mundial da Água". Em seguida, os seguidores comentaram bastante na publicação da esposa do músico Pablo Vares e mãe do jovem Pedro Novaes, de 24 anos, e da pequena Stella, de apenas 10.



"Está na rua?", perguntou um seguidor. "Um mergulho desse e ainda nua... É tudo de bom", escreveu uma segunda admiradora. "Trancou o Instagram e jogou a chave fora, arrasou, querida. Boa semana para você", desejou outra pessoa.

Publicidade