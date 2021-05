Anitta e Jair Bolsonaro Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 17:58

Rio - Após as informações descobertas pela CPI da Covid (Comissão Parlamentar de Inquérito), até Anitta manifestou sua indignação com a má gestão, por parte do governo federal, da compra de vacinas contra a covid-19. A cantora comentou, nesta quinta-feira (13), o efeito das vacinas recusadas pelo Ministério da Saúde na morte do ator Paulo Gustavo.

"Milhões de vacinas recusadas. A morte do Paulo Gustavo e de vários outros brasileiros não foi um acaso. Tinha prevenção e foi rejeitada. Meu Deus, meu Deus", desabafou a artista.

Com fama de não se posicionar em assuntos políticos, a Poderosa vem lutando contra esta imagem. Em abril, Anitta se juntou aos famosos que pediam a saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente e chegou a discutir com o ministro nas redes sociais.