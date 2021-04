Ricardo Salles e Anitta Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 17:51

É a poderosa! Anitta participou da onda de famosos e políticos pedindo a saída de Ricardo Salles, ministério do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, e acabou sendo notada pelo alvo no Twitter, nesta quarta-feira. A cantora foi chamada de Teletubbie pelo político, que não esclareceu a referência ao programa dos anos 90.

O desentendimento começou quando a artista fez uma publicação pedindo a saída de Salles da pasta e afirmando que o ministro é um "desserviço para o meio ambiente". Pela manhã, um dia antes da cúpula do clima, a hashtag #ForaSalles figurou entre os assuntos mais comentados do microblog. "#FORASALLES desserviço para o meio ambiente", escreveu Anitta na publicação que deu início à discussão com o ministro. "Fica na sua ai, ô Teletubbie ! #FicaSalles", escreveu Salles em resposta à postagem de Anitta.

Foi, então, que Anitta retrucou. "Que resposta madura. Quantos anos você tem? 12? Então é melhor sair do ministério anyway", replicou. Ele voltou a responder. "Se você conseguir demonstrar, sem ajuda de outra pessoa, que sabe quais são as capitais do Brasil ou pelo menos os nomes dos seis biomas brasileiros a gente começa conversar...", retrucou Salles.

A discussão se deu na véspera da participação do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do clima convocada para esta quinta-feira pelo presidente dos EUA, Joe Biden. A cúpula acontecerá exatamente um ano depois da reunião ministerial em que Salles afirmou que, enquanto a imprensa estivesse preocupada com a pandemia de Covid-19, era preciso "ir passando a boiada" da desregulamentação da legislação ambiental.