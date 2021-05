Gil é contratado como garoto-propaganda da Vigor Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 18:43

Rio - Seus fãs pediram tanto, que aconteceu: Gil do Vigor, agora, é Gil da Vigor! A marca de laticínios contratou o ex-brother como garoto-propaganda e cocriador de produtos da companhia. A parceria acontece após o apelido do economista viralizar durante sua participação no "BBB21". A contratação foi anunciada por Gilberto e pela própria Vigor nas redes sociais.

"Meus vigorosos pediram tanto que fizemos acontecer! Esse momento é meu, Brasil! Cara sorridente com os olhos em forma de coração. Agora eu sou Gil Da Vigor, porque junto à Vigor vou criar muitos momentos gostosos para vocês, vigorosos e vigorentos", escreveu o ex-BBB em seu Twitter. De acordo com a marca, o economista atuará em conjunto com a agência de publicidade da Vigor.

"O Gil da Vigor vai contribuir com suas ideias e insights de forma remota e colaborativa. A empresa já enviou para ele um kit especial, com direito a iogurtes Vigor Grego personalizados com a sua imagem nas embalagens - uma brincadeira que faz referência a um meme que viralizou nas redes sociais, e que, agora, é uma forma simbólica de celebrar a sua contratação como embaixador", declarou a companhia em comunicado.

"Quando conhecemos mais um pouco da sua história de perseverança e soubemos que a origem do seu apelido veio da sua dedicação e força de vontade, nós nos identificamos na hora porque aqui, na Vigor, a nossa determinação de oferecer produtos de qualidade e de superar as expectativas dos consumidores é gigante", explicou a Vigor, citando o motivo do apelido de Gilberto.

"Para completar, quando vimos os inúmeros pedidos dos nossos seguidores para essa parceria acontecer, não tivemos dúvida. Agora, Gil é Gil da Vigor", finalizou.

Durante a semana, a própria marca já havia levantado suspeitas de uma parceria com um tweet. "O encontro que vocês querem mesmo é o Vigor + Gilberto Nogueira, né? Fala aí", brincou a empresa.