Ana Carolina toma vacina no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 08:37 | Atualizado 14/05/2021 11:41

Rio - A cantora Ana Carolina, de 46 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 no Rio de Janeiro nesta terça-feira. Para comemorar, a artista, que tem diabetes e faz parte do grupo prioritário, compartilhou um vídeo com os seguidores nas redes sociais. No registro, ela pede uma salva de palmas aos profissionais da saúde que estão na linha de frente contra a doença.

fotogaleria

Publicidade

"Chegou minha vez, como tenho diabetes, tomei a primeira dose da vacina hoje e não poderia estar mais agradecida pela dedicação de todos os profissionais da saúde que lutam bravamente nessa pandemia", escreveu a cantora.

"E não custa lembrar! Quem puder, fique em casa. Tome todos os cuidados de higiene, use máscara e, quando chegar sua vez, tome a vacina", continuou Ana, que ainda acrescentou hashtags à publicação: "vaciná já", "viva o SUS" e "vacina sim".

Publicidade