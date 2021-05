Cleomir Tavares morre aos 56 anos vítima da covid-19 Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 15:09 | Atualizado 14/05/2021 15:14

Rio - O fotógrafo Cleomir Tavares, de 56 anos, morreu vítima da covid-19, nesta quinta-feira. Cleomir estava internado Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, na Zona Norte do Rio, desde o dia 4 de maio. No sábado, Cleomir precisou ser intubado, mas ainda assim não resistiu.

"O Sr. Cleomir Tavares da Silva deu entrada no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla no dia 4 de maio, em estado grave, sendo internado em leito de UTI e recebido todo o cuidado indicado. No dia 13, infelizmente, faleceu. Mais detalhes são restritos à família", disse a assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

Publicidade

Cleomir era muito querido pelos famosos, que lamentaram sua morte. "Um excelente profissional", disse Lázaro Ramos em postagem da revista "Quem" nas redes sociais. "Meu Deus, meu querido colega! Que tristeza! Que ele esteja em paz. Quantas mortes poderiam estar sendo evitadas agora", comentou Juliana Alves. "Um profissional gentil e educado", disse Murilo Rosa. "Tão querido. Que triste", disse Dany Bananinha. "Lembro dele nos camarotes da vida. Força a sua família", disse Gaby Amarantos.