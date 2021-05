Nicette Bruno e sua filha Bárbara Thiago Duran / AgNews

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 16:13 | Atualizado 14/05/2021 16:14

Rio - Bárbara Bruno, de 64 anos, filha de Nicette Bruno, tem apresentado boa resposta ao tratamento contra a covid-19. Nesta sexta-feira (14), a atriz deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, e foi levada para o quarto. A informação foi divulgada pela irmã de Bábara, a também atriz Beth Goulart, em publicação no Instagram.

"Hoje é um dia de agradecer muito a Deus, agradecer por tudo, agradecer a cada um de vocês pelas orações Minha amada irmã Bárbara Bruno saiu do CTI e agora está no quarto Estamos a caminho da recuperação total e logo, logo Bárbara estará conosco novamente. Obrigada meu Deus!", escreveu Beth.

Internada com covid-19, Bárbara Bruno foi extubada na última segunda-feira (10) . A atriz precisou internada quatro meses após o falecimento de sua mãe, Nicette Bruno, por complicações da mesma doença.