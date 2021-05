Bárbara Bruno e Nicette Bruno Reprodução

Rio - Bárbara Bruno, de 64 anos, filha de Nicette Bruno, vem respondendo bem ao tratamento contra a covid-19. A filha de Bárbara, Vanessa, contou nas redes sociais que a mãe foi extubada. Ela continua internada em observação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas já está acordada.

"Se isso não é a força da nossa fé, do nosso amor, não sei o que é. É um milagre, é uma alegria tão grande, uma gratidão que eu estou sentindo que não cabe no peito!", escreveu Vanessa na legenda da foto. Paulo Goulart Filho, irmão de Bárbara, também comemorou a melhora no estado de saúde.

"Vamos continuar com nossas orações, Barbara está cada dia melhor, obrigado pelo carinho de todos! Muito Amor e Paz", escreveu.

Nicette Bruno morreu em dezembro de 2020, aos 87 anos, vítima de complicações da covid-19. A veterna foi internada no dia 29 de novembro e estava recebendo ventilação não-invasiva, mas apresentou piora e precisou ser intubada no dia 1º de dezembro.