Por O Dia

Publicado 14/05/2021 17:43

Rio - Mais uma conquista para a família do ex-BBB Gilberto Nogueira! Nesta sexta-feira (14), a mãe do economista, Jacira Santana, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. A pernambucana compartilhou a notícia com seus quase 400 mil seguidores no Instagram, logo após ser imunizada.

"Gente, hoje foi uma felicidade muito grande, eu me vacinei, tomei a primeira dose. Eu estou muito feliz, bem emocionada. Eu sei o que que passei e sei o quanto é importante a gente se imunizar", reconheceu dona Jacira no vídeo publicado. Na legenda da postagem, ela escreveu: "Esperei tanto por esse momento, sei que ainda falta muito, mas há esperança. Vacina sim! Que venha vacina para todos!"

Gil também compartilhou sua alegria em ver a mãe recebendo a primeira dose da vacina. "Mainha já tomou a primeira dose da vacina, se cuidem enquanto não chega a vez de vocês", escreveu o ex-BBB nos Stories.

