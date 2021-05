Zezé , Graciele e Zilu Godoi Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 08:25

Rio - Graciele Lacerda interagiu com os fãs por meio do Instagram Stories nesta semana. Dentre outras curiosidades dos seguidores, a mulher do sertanejo Zezé di Camargo, da dupla com Luciano, abriu o jogo sobre a sua relação com a ex do sertanejo, Zilu Godoi, e revelou que elas não se falam.

fotogaleria

Publicidade

Nas redes, a musa fitness se deparou com a seguinte pergunta: “É verdade que você e Zilu não se falam? Nem você e nem o Zezé?”, questionou um seguidor curioso. Na sequência, ela respondeu sem muito rodeio: “Verdade”.

A relação entre a atual esposa e ex-mulher de Zezé di Camargo é assunto há tempo. No ano passado, Zilu chamou Graciele de periguete na internet.