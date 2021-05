Vitão e Luísa Sonza Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 09:17 | Atualizado 15/05/2021 09:41

Rio - Vitão saiu em defesa de Luísa Sonza após a cantora ter sido criticada por um internauta do Twitter nesta sexta-feira. O comentário falava que "se tirar a bunda da Luísa Sonza, ela não faz música nunca mais".

fotogaleria

Publicidade

A própria cantora comentou a postagem dizendo "guardem esse tweet". Na sequência, o namorado de Luiza também respondeu e enalteceu o trabalho e os feitos da carreira da amada.



"Não é a bunda da luisa que canta lindamente(só quando ela solta uns peidinhos lindos pra combinar com os meus). o fato dela ser a coisa mais gostosa do mundo não anula o fato de ser uma das maiores cantoras do brasil. assiste a apresentação dela no prêmio multishow e volta aqui", escreveu.