Após um ano e meio lutando contra um câncer agressivo, Covas, de 41 anos, teve uma piora e seu quadro de saúde foi considerado irreversível Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

Por iG

Publicado 16/05/2021 12:05

São Paulo - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), morreu, neste domingo, vítima de câncer. O tucano lutava contra a doença desde outubro de 2019, quando foi internado para tratar o que os médicos diagnosticaram como erisipela, uma doença infecciosa da pele. Covas deixa o filho Tomás Covas, de 15 anos, fruto do casamento com sua ex-mulher Karen Ichida.

Nas redes sociais, anônimos e famosos estão homenageando e lamentando a morte do político.

Muito triste a situação de Bruno Covas e seus familiares. Um cara tão jovem, com [email protected] viver e fazer. Meus sinceros sentimentos. A ele a todos os jovens cujas vidas estão se do ceifadas neste trágico momento — Leo Jaime (@LeoJaime) May 15, 2021

"Que tristeza. A cidade de São Paulo está de luto. O prefeito partiu. Cedo demais. Fica o exemplo de um gestor moderno, que fez política com espírito público e responsabilidade. Um cara correto e trabalhador. Aos familiares, todo o meu carinho. Fiquem com Deus", lamentou o apresentador Luciano Huck.

Que tristeza. A cidade de São Paulo está de luto. O prefeito @brunocovas partiu. Cedo demais. Fica o exemplo de um gestor moderno, que fez política com espírito público e responsabilidade. Um cara correto e trabalhador. Aos familiares, todo o meu carinho. Fiquem com Deus. — Luciano Huck (@LucianoHuck) May 16, 2021

A cantora Fafá de Belém e o vereador da cidade de São Paulo Thammy Miranda também lamentaram a morte do prefeito da maior cidade da América Latina em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thammy Miranda (@thammymiranda)

O funeral, por sua vez, será realizado a partir das 13h, no hall da Prefeitura de São Paulo, e será reservado para 20 pessoas. O corpo do prefeito será levado do Hospital Sírio Libanês para o Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura, onde haverá no hall monumental do terceiro andar uma breve homenagem.



A entrada será absolutamente restrita aos convidados da família, para não gerar em hipótese alguma aglomeração, por conta das restrições sanitárias impostas pela pandemia.