Paula Lima Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 12:58

Rio - A musa do Corinthians e ex-participante do Bela do Verão- reality show da RedeTV!, Paula Lima, fez um novo ensaio sensual onde aparece com o corpo sarado. Ela revelou um dos seus segredos para manter a boa forma: sexo todos os dias.