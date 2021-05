Duda Reis Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 08:18 | Atualizado 25/05/2021 08:18

Rio - Duda Reis compartilhou, nesta segunda-feira, fotos em que aparece se refrescando em uma cachoeira da Chapada dos Veadeiros, ponto turístico e de conservação ambiental, em Goiás, no coração do Brasil. A influenciadora também se aventurou em uma trilha da região.

"Alice: quanto tempo dura o eterno? Coelho: às vezes apenas um segundo", legendou Duda, fazendo alusão a um trecho do livro "Alice no País das Maravilhas", do escritor inglês Lewis Carroll.

Os fãs, claro, elogiaram bastante o visual e o corpo da musa nos comentários. "Linda", disse um fã. "Sereia até na cachoeira", brincou outra. "Perfeita", elogiou uma terceira.