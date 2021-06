Mariana Polastreli, affair do cantor Eduardo Costa - Reprodução

Publicado 23/06/2021 12:51 | Atualizado 23/06/2021 12:57

São Paulo - A digital influencer Mariana Polastreli, que confirmou o affair com o cantor sertanejo Eduardo Costa, resolveu se manifestar sobre as acusações do seu ex-marido, Eduardo Polastreli.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Mariana, que foi acusada de traição, afirmou que o ex-marido não aceita a separação. “Ele está sendo injusto comigo. Eu nunca faria com ele o que ele está fazendo comigo. Não era para expor nada. É apenas uma separação. Ele quer me destruir colocando toda essa história na mídia. Ele não aceita a separação. O que ele vai ganhar com isso? Fama?”, disse a influenciadora.

A capixaba foi casada com Eduardo durante 15 anos e tem três filhos com o ex. Ela ainda explicou que não fugiu de casa no término do relacionamento. “Há três semanas, deixei a casa. Mas não fugi, como ele diz. Fui para casa da minha mãe, com o meu filho mais novo. Qual o problema? Deixei os mais velhos com ele por conta da escola e porque eles têm o cantinho deles. Mas isso só até eu me instalar num apartamento, que eu queria alugar o mais rápido possível. Eu não fugi e ele tinha contato comigo. Neste mesmo dia, eu pedi o divórcio. Não foi ele, foi eu”, completou.