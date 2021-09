Marília Mendonça, Maiara e Maraisa são vistas entrando em motel de São Paulo

Rio - Marília Mendonça, Maiara e Maraísa foram flagradas entrando em um motel, em São Paulo, na noite desta segunda-feira. Na madrugada desta terça, as cantoras lançaram a música "Motel Afrodite". "Coisas que você precisa pra ir num motel: dinheiro pra pagar a conta. Tirando isso, pode ir sozinha, pode ir com as amigas, com dois, com três, com quatro… do jeito que você quiser", escreveu Marília Mendonça no Twitter.

"Vocês não sabem o rolê pra convencer a Maiara a ir nesse motel hoje kkkkkkkkkkkkkk essas coisas tem que ser contadas", continuou Marília Mendonça. "Marília, você tem certeza? Marília???? 'Tá bom, Maiara, eu vou sozinha’. Ah, mas não vai nunca", contou sobre a conversa com a amiga.

marília? vc tem certeza? marília???? ‘tá bom maiara eu vou sozinha’ ‘AHHHHHH MAS NÃO VAI NUNCA’ kkkkkkkkkk — MOTEL AFRODITE (@MariliaMReal) September 21, 2021

